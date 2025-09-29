IKSHPK ndriçohet me të kuqe për Ditën Botërore të Zemrës
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës është ndriçuar me ngjyrë të kuqe mbrëmjen e 29 shtatorit, në shënim të Ditës Botërore të Zemrës.
“Ky aktivitet u realizua në kuadër të iniciativës globale të Federatës Botërore të Zemrës (World Heart Federation), e cila çdo vit fton monumente e institucione anembanë botës, të ndriçohen me të kuqe, për të rritur ndërgjegjësimin mbi sëmundjet kardiovaskulare – shkaktarin kryesor të vdekjeve në botë”, thuhet në njoftimin e IKSHPK-së në Facebook.