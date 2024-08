IKSHPK-ja me këshilla për kosovarët të cilët udhëtojnë drejt vendeve të Afrikës Lija e Majmunit, e njohur tashmë me emrin Mpox, është shpallur si emergjencë globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ani pse ende në vendin tonë nuk është raportuar asnjë rast me lijën e majmunëve, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK), ka dalë me disa këshilla për të gjithë qytetarët e Kosovës që vijnë…