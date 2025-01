IKSHPK-ja del me disa rekomandime se si të veprojmë për të reduktuar ndotjen e ajrit Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK), ka dalur me disa rekomandime mbi cilësinë e ajrit, pasi këto ditë Kosova po përballet me nivele të larta të ndotjes së ajrit. Një njoftimin e lëshuar nga IKSHPK-ja, thuhet se ndotja e ajrit konsiderohet një rrezik për shëndetin e njeriut, e sidomos për grupet e ndjeshme…