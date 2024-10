IKSHPK-ja bëhet me drejtoreshë të re Ardita Baraku është përzgjedhur drejtoreshë e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në këtë pozitë është përzgjedhur dr. Ardita Baraku, specialiste e shëndetit publik. Ajo ka dalë e para me 90.9 pikë. Baraku ka qenë në garë me tri kundërkandidet: Burbuqe Nushi-Latifi e cila ka dalë e dyta me 83.25 pikë, Shaban Osmanaj me 80.4 pikë…