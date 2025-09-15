IKShPK apelon qytetarët që furnizohen nga Liqeni i Badocit që të mos e përdorin ujin për pije

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur që vazhdon monitorimin e cilësisë së ujit të destinuar për konsum nga njeriu dhe se analizat laboratorike të realizuara gjatë javës së fundit kanë treguar përqendrime të manganit që tejkalojnë kufirin e lejuar. Përmes një njoftimi, IKShPK-ja ka apeluar tek qytetarët që furnizohen nga…

Lajme

15/09/2025 16:55

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur që vazhdon monitorimin e cilësisë së ujit të destinuar për konsum nga njeriu dhe se analizat laboratorike të realizuara gjatë javës së fundit kanë treguar përqendrime të manganit që tejkalojnë kufirin e lejuar.

Përmes një njoftimi, IKShPK-ja ka apeluar tek qytetarët që furnizohen nga Fabrika e Ujit në Liqenin e Badocit që të mos e përdorin ujin për pije, deri në njoftimin e radhës.

Ky institut gjithashtu ka njoftuar uji mund të përdoret për pastrim, mirëmbajtje të higjienës personale dhe ambienteve të banimit.

“Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) po vazhdon monitorimin e cilësisë së ujit të destinuar për konsum nga njeriu. Analizat laboratorike të realizuara gjatë javës së fundit kanë treguar përqendrime të manganit që tejkalojnë kufirin e lejuar prej 0.05 mg/L, sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 10/2021 “Për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu”.

“Në zonën PR03 – Badoc, gjatë periudhës 08.09-15.09.2025, vlerat maksimale të manganit të regjistruara në ujin e pijshëm janë: Më 09 dhe 11.09.2025, vlerat maksimale të regjistruara kanë qenë 0.429 mg/L (Rr. Hyzri Talla) dhe 0.449 mg/L (Rr. Muharrem Fejza). Më 15.09.2025, vlera maksimale e regjistruar ka qenë 0.117 mg/L (Rr. Enver Maloku)”.

“Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të popullatës, IKSHPK apelon tek qytetarët që furnizohen nga Fabrika e Ujit në Liqenin e Badocit që të mos e përdorin ujin për pije, deri në njoftimin e radhës. Uji mund të përdoret për pastrim, mirëmbajtje të higjienës personale dhe ambienteve të banimit. IKSHPK mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e shëndetit publik dhe do të njoftojë me kohë qytetarët për çdo zhvillim të ri”, thuhet tutje në njoftimin IKShPK-së.

Artikuj të ngjashëm

September 15, 2025

Arrestohet një person mbi dyshimet për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë...

September 15, 2025

Shoqata austriake Allianz für Kinder në Fushë Kosovë, do të kryej...

September 15, 2025

Dëshmia e Rubinit, Ahmeti: Propaganda dashakeqe u çmontua sot në Hagë

September 15, 2025

Agon Maliqi: Dëshmia e Rubin përmbys propagandën, Thaçi shtynte UÇK’...

September 15, 2025

Limaj publikon foto me Rubinin: Kur koha kërkonte guxim e vendime...

September 15, 2025

Rubin për ish ambasadorin amerikan në Serbi: Ai ishte i anshëm...

Lajme të fundit

Arrestohet një person mbi dyshimet për krime lufte...

Shoqata austriake Allianz für Kinder në Fushë Kosovë,...

Dëshmia e Rubinit, Ahmeti: Propaganda dashakeqe u çmontua sot në Hagë

Agon Maliqi: Dëshmia e Rubin përmbys propagandën, Thaçi...