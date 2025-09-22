Ikona e filmit Enver Petrovci, varroset nesër në Prishtinë

Sot në moshën 71 vjeçare ka vdekur aktori i njohur, Enver Petrovci. Ceremonia e varrimit të tij, do të mbahet nesër me fillim nga ora 17:00 në varrezat e qytetit të Prishtinës. Në njoftimin e Teatrit Kombëtar, bëhet e ditur se homazhet për Petrovcin bëhen nga ora 13:30 – 15:30. Kurse, mbledhja komemorative bëhet me…

22/09/2025 18:35

Sot në moshën 71 vjeçare ka vdekur aktori i njohur, Enver Petrovci.

Ceremonia e varrimit të tij, do të mbahet nesër me fillim nga ora 17:00 në varrezat e qytetit të Prishtinës.

Në njoftimin e Teatrit Kombëtar, bëhet e ditur se homazhet për Petrovcin bëhen nga ora 13:30 – 15:30.

Kurse, mbledhja komemorative bëhet me fillim nga ora 15:30.

September 22, 2025

Enver Petrovci – jeta dhe karriera e ikonës së skenës shqiptare

