Ikona e filmit Enver Petrovci, varroset nesër në Prishtinë
Sot në moshën 71 vjeçare ka vdekur aktori i njohur, Enver Petrovci.
Ceremonia e varrimit të tij, do të mbahet nesër me fillim nga ora 17:00 në varrezat e qytetit të Prishtinës.
Në njoftimin e Teatrit Kombëtar, bëhet e ditur se homazhet për Petrovcin bëhen nga ora 13:30 – 15:30.
Kurse, mbledhja komemorative bëhet me fillim nga ora 15:30.