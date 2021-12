Ikona britanike e boksit: Fury do të ishte ‘ngrënë për darkë’ nëse do të luftonte gjatë epokës time

Frank Bruno pretendon se Tyson Fury do të ishte ‘ngrënë për darkë’ nëse do të luftonte gjatë epokës së tij, pasi ish-kampioni botëror i peshave të rënda thotë se ‘Gypsy King’ po ‘jeton në një re të ndryshme nga ajo që ishte ai’.

Tyson Fury do të ishte ‘ngrënë për darkë’ nëse do të luftonte në një brez të mëparshëm, pohon ish-kampioni i botës në peshat e rënda Frank Bruno.

Fury aktualisht shihet si një nga njerëzit më të frikshëm në kategorinë e peshave të rënda pasi ndaloi Deontay Wilderin për herë të dytë radhazi për të mbajtur titullin e tij botëror në WBC – dhe po synon një luftë të padiskutueshme kundër Oleksandr Usyk ose Anthony Joshua vitin e ardhshëm.

Por pavarësisht ngjitjes së Fury në krye të sportit, ikona britanike e boksit Bruno beson se ka një ndryshim të madh midis epokës aktuale dhe asaj në të cilën ai luftoi dhe nuk mendon se Mbreti Gypsy do të ishte në gjendje të konkurronte me luftëtarët më të mirë.

“[Fury] e di thellë në zemrën e tij nëse ai ishte aty pranë në ditën time, ata do ta hanin për darkë,” i tha ai DAZN.

“Unë nuk do të ulem këtu dhe nuk do ta respektoj atë, por ne po flasim për një epokë tjetër. Ai po jeton në një re të ndryshme nga ajo që isha unë.

“Ai është numri një, ai meriton të jetë numër një. Unë kam shumë respekt për të.’

Fury ka pohuar më parë se ai është luftëtari më i madh që ka jetuar ndonjëherë, dhe tha se askush nga historia e boksit nuk do ta kishte mundur ndonjëherë atë pas fitores së tij mahnitëse ndaj Wilder në tetor.

“Nuk ka pasur asnjë peshë të rëndë nga asnjë epokë në një mijë vitet e fundit që mund të më kishte luftuar, i cili do të më mundte”, tha Fury.

“Unë jam luftëtari më i madh që është jetuar ndonjëherë, dhe sa për pak modesti!”

Fury po përgatitet për një përballje të pritshme të detyrueshme me kolegun britanik Dillian Whyte në Vitin e Ri – një sfidë e vështirë pasi ai duket të qëndrojë në trakë për të luftuar fituesin e revanshit Usyk kundër Joshua.

Bruno mendon se Whyte ka mjetet për të mërzitur Furyn dhe i kërkoi kampionit në fuqi të WBC-së që të përdorë lëvizjen e tij për t’i shmangur.

“Është një luftë e mirë, Dillian Whyte është shumë i fuqishëm. Tyson Fury është i rrezikshëm dhe mund të boksojë. Ajo që ai ka mësuar, Dillian Whyte nuk do ta dinte, do ta thyente. Nëse [Whyte] godet Furyn, ai do të godasë në dysheme.

“Tyson Fury do t’i tregojë disa lëvizje dhe do ta shqetësojë. Ai mund të përshtatet. Nëse ju jeni jugpow ai mund të jugpow, nëse ju gërmoni thellë ai mund të gërmojë thellë. Ai luftoi me njeriun më të rrezikshëm në planet, Deontay Wilder, i cili hodhi lodrat e tij nga karroca.’