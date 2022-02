“Ike me të dashurin në pushime” – Plas sherri mes Beatrixës dhe Balina Bodinakut, publikohen edhe mesazhe

Megjithatë, këngëtarja nuk ka publikuar postime në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net.

Ndërsa sot, ish-banorja e “Big Brother VIP”, ka ndarë disa biseda me opinionisten, Balina Bodina ku kjo e fundit e ka akuzuar se është në pushime me të dashurin. Madje ajo ka shtuar se një mike e saj e cila punon në një agjenci udhëtimesh ia ka bërë të ditur këtë.

Ndërkohë, Trixës i ka penguar kjo gjë e cila e ka bllokuar në rrjetin social Instagram opinionisten dhe ka shkruar disa fjalë për të.

“Ka ardhur koha t’i dal Zot vetës dhe këtë do ta bëj. Të hamendësosh për jetën time me shoqet e tua je e lirë ta bësh kur të duash. Por të mundohesh të influencosh mbështetësit e mi me shpifjet e tua nuk të toleroj. Kështu si ke vepruar ti më vërteton se instinktin e kam pasur të saktë, sa herë më ke sulmuar brenda “Big Brother VIP”, e ke pasur personale. Me sa di unë nuk të kam rënë ndonjëherë në qafë, prandaj kjo të jetë hera e fundit që ti shpif për mua ose ndryshe do ndjek rrugë ligjore. Nuk më ul vlerat dot ti Balina Bodinaku”, kanë qenë fjalët e Trixës.

Ndryshe, Beatrix Ramosaj nuk ishte e pranishme në darkën e organizuar nga “Vëllai i Madh”, ku të ftuar ishin disa nga ish-banorët. Arsyeja e mungësës së këngëtares ishte për shkak të një batute që kishte bërë komediani, Ermal Mamaqi lidhur me trekëndeshin, Donald-Bora-Beatrix.

Në vazhdimësi të ngjarjes, Donaldi kishte një hatër-mbetje me partneren e tij, por me gjithë këtë ai i uroi 14 shkurtin, Ditën e Shën Valentinit, teksa i dërgoi edhe disa dhurata përmes vëllait binjak, Romeos.

Theksojmë se, ky është reagimi i dytë i Beatrixës pas daljes nga shtëpia e cila gjatë gjithë kohës kishte vendosur të qëndrojë e heshtur./Lajmi.net/

Nd