IKD: Viktimave të dhunës në familje u cenohet e drejta në kompensim

Ndërsa, hulumtuesja e IKD-së, Shqiponja Gashi theksoi problemet e shumta që paraqiten nga mos vendosja në procedurë penale. Sipas saj mos vendosja në procedurë penale mbi kërkesën e viktimës për kompensim dëmton mbështetjen e sistemit të drejtësisë penale nga viktimat potenciale.

Tutje, Gashi tha se kohëzgjatja për zgjidhjen e një lënde në procedurë civile është tejet e gjatë. Nga llogaritjet e Këshillit Gjyqësorë të Kosovës është gjetur se një lëndë civile të marr epilog duhet të kalojë afërsisht 5.5 vite.

“Zhvillimi i një procedure penale dhe një civile njëkohësisht, për rastin e njëjtë shkakton rëndesë tjetër në sistemin e drejtësisë. Kjo pasi që, për çështjen e njëjtë që do të mund të përfundohej në procedurë penale do të zhvillohet procedurë civile, dhe duke marrë gjithnjë në konsideratë kohëzgjatjen e lëndëve civile, në mënyrë të paevitueshme do të reflektohej ndikimi në gjykimin në kohë të arsyeshëm”, shtoi Gashi.

Gashi shtoi po ashtu se Komisioni për Kompensimin e Viktimave të Krimit për periudhën janar-shtator 2023, nga 28 kërkesa për kompensim të viktimave të dhunës në familje ka aprovuar 23 prej tyre duke ofruar në total 45,095 euro, apo në mesatare i bie 1,960 euro për person.

Dhe krejt në fund Gashi ofroi 4 rekomandime për Gjykatat gjatë trajtimit të këtyre lëndëve.

1.Gjykatat të vendosin lidhur me propozimin për realizimin e kërkesës pasurore juridike në procedurë penale;

2. Institucionet të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që të sigurohet përfaqësimi profesional për viktimat e dhunës në familje tutje;

3. Zyra për mbrojtjen ndihmë të viktimave dhe mbrojtësit e angazhuar të përmbushin kompetencat në mënyrë të plotë dhe të paraqesin kërkesë pasurore juridike në emër të viktimës në procedurë penale si dhe arsyetimet e gjykatave lidhur me rastet e dhunës në familje t’i referohen Konventës së Stambollit.