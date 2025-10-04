IKD publikon listën e kandidatëve për kryetarë të komunave me më shumë shpenzime në kampanjat e rrjeteve sociale

Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar listën e kandidatëve për kryetarë të komunave me më shumë shpenzime në kampanjat e rrjeteve sociale. Sipas IKD, listën e kryeson kandidati i PDK-së për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili i cili sipas raportit deri tani ka shpenzuar 6318 euro në kampanjat e rrjeteve sociale. Pas Ismailit i dyti…

Lajme

04/10/2025 14:56

Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar listën e kandidatëve për kryetarë të komunave me më shumë shpenzime në kampanjat e rrjeteve sociale.

Sipas IKD, listën e kryeson kandidati i PDK-së për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili i cili sipas raportit deri tani ka shpenzuar 6318 euro në kampanjat e rrjeteve sociale.

Pas Ismailit i dyti në listë renditet, Alban Hyseni kandidati i LVV-së për kryetar të Gjilanit me 2264 euro të shpenzuara, kurse e treta është Besa Shahini kandidatja e PSD-së për kryetare të Prishtinës me gjithsej 1828 euro të shpenzuara.

Kryetari aktual i Prishtinës, njëherit kandidati i LDK-së për kryeqytet, Përparim Rama ka shpenzuar 1593 euro në rrjete sociale. Kurse 5-shen e parë e përmbyll Zafir Berisha nga BDP me 808 euro të shpenzuara.

Kujtojmë që zgjedhjet lokale në Kosovë mbahen me 12 tetor.

Ja lista e plotë:

Artikuj të ngjashëm

October 4, 2025

I mbijetoi Masakrës së Dubravës, rrëfimi rrëqethës i Ekrem Kastratit: Ishte...

Lajme të fundit

I mbijetoi Masakrës së Dubravës, rrëfimi rrëqethës i...

SHBA-ja e tërheqi nominimin për ambasador të ri në Serbi, reagon Brnovic

Rriten rastet me Covid-19 në Shqipëri

Krasniqi: Trajtimi i keq i Bashës nga VV-ja...