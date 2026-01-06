IHMK-ja njofton për sasitë e të reshurave të dy ditëve të fundit mbi vendin tonë
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka njoftuar se nga 05 deri më 06 janar të këtij viti, në territorin e Republikës së Kosovës ka pasur të reshura mesatarisht 43mm l/m2.
Sasia e reshjeve sipas pellgjeve lumore:
Drini Bardhë: 76.2 mm
Ibri: 27.8 mm
Morava e Binçës 19.9 mm
Lepenci: 47.9 mm
Shumica e lumenjve në Kosovë, e sidomos ata në pjesë perëndimore dhe qendrore të vendit, IHMK thotë se gjatë këtyre dy ditëve kanë pësuar ngritje, ku disa prej tyre në disa segmente, kanë dalë nga shtrati i tyre dhe kanë shkaktuar përmbytje lokale.
Situata më e vështirësuar, sipas IHMK-së, paraqitet në lumenjtë: Drini Bardhë, Ereniku, Bistrica e Deçanit, Toplluha, Klina, Mirusha, Lumi Drenica, Lumi, Istogut etj. (Sidomos degët e tyre – prrockat me karakter malor).
IHMK thotë se lumenjtë në lindje dhe jug të vendit si: Ibri, Sitnica, Morava e Binçës, Lepenci, Nerodimja, aktualisht kanë ngritje të lehtë të niveleve dhe nuk paraqesin probleme.
Më poshtë mund t’i shihni të dhënat e fundit për reshjet dhe nivelet e ujit nëpër lumenj sipas rrjeteve Shtetërore Hidrometeorologjike: