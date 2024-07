Igli Hasani, kandidat për Sekretar të Përgjithshëm të OSBE-së Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Igli Hasani, është propozuar nga qeveria shqiptare si kandidat për Sekretar të Përgjithshëm të OSBE-së. Lajmi është publikuar nga “Security and Human Rights Monitor”, ku theksohet se do të jetë në garë me 4 kandidatë të tjerë: Jan Braathu (Norvegji) – Shef i Misionit të OSBE-së në…