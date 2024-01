Iggy Azalea heq dorë nga muzika

Këngëtarja dhe reperja bëri një postim në X/Twitter këtë javë (3 janar) për të thënë se do të ndjekë një karrierë në dizajn dhe do të lërë muzikën pas.

“Unë kam qenë gjithmonë dikush që gjen gëzimin tim në të qenit krijues dhe duke parë idetë e mia të vijnë në jetë”, tha ajo.

“Për një kohë të gjatë kam përdorur muzikën për të shpërndarë idetë e mia”, shtoi reperja australiane.

“Unë e di që shumë njerëz e kanë këtë ide se jam “ngacmuar larg muzikës” dhe kjo është diçka me të cilën kam qeshur gjithmonë sepse nuk do të më ngacmonin kurrë për asgjë”.

“Në fakt, unë jam shumë kokëfortë. Unë mendoj se ndonjëherë i kam rezistuar ndryshimeve brenda vetes, thjesht sepse nuk më pëlqen të shikohem si dikush që heq dorë”.

Azalea vazhdoi: “Në të vërtetë ajo që kam njohur për një kohë të gjatë është se ndihem më me pasion për dizajnin dhe drejtimin krijues sesa për shkrimin e këngëve”.

“Duke lënë mënjanë shakatë, unë shpenzoj shumë më tepër kohë në atë pjesë të gjërave… sepse kam shumë besim në këtë”, theksoi mes tjerash ajo.

This is gonna be long….

so only bother reading if you love me.

(If you still bother anyway you’re a weirdo who has been warned. 🤷‍♀️😂)

I’ve always been someone who finds my joy in being creative & seeing my ideas come to life.

For a long time I used music to deliver my big…

