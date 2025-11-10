Idrizi pas fitores: Ia dedikoj çlirimtarëve që padrejtësisht po mbahen në Hagë

10/11/2025 17:36

Ferit Idrizi i PDK-së ka siguruar edhe një mandate si kryetar i komunës së Vushtrrisë.

Këtë fitore ai tha se ia dedikon çlirimtarëve që siç u shpreh, padrejtësisht po mbahen në Hagë.

“Këtë fitore ia dedikoj çlirimtarëve që padrejtësisht po mbahen në Hagë. Këtë fitore do t’ua kthej me respekt dhe shërbim rinisë së Vushtrrisë, avancimit të gruas, të gjithë qytetarëve, studentëve, sportistëve, artistëve. Momente nga festa e fjalimi i mbrëmshëm pas fitores”, ka shkruar Idrizi në Facebook.

