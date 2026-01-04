Identifikohen të gjitha viktimat e tragjedisë në Crans Montana
Të gjitha viktimat e tragjedisë në Crans-Montana janë identifikuar dhe familjet e tyre janë njoftuar, njoftoi të dielën komandanti i policisë kantonale të Valais, Frédéric Gisler, për RTS. Dhjetë nga viktimat e identifikuara janë zviceranë. Ata përfshijnë një vajzë 14-vjeçare, dy të mitur 15-vjeçarë dhe një grua 18-vjeçare, si dhe dy djem 16-vjeçarë dhe një…
Bota
Të gjitha viktimat e tragjedisë në Crans-Montana janë identifikuar dhe familjet e tyre janë njoftuar, njoftoi të dielën komandanti i policisë kantonale të Valais, Frédéric Gisler, për RTS.
Dhjetë nga viktimat e identifikuara janë zviceranë. Ata përfshijnë një vajzë 14-vjeçare, dy të mitur 15-vjeçarë dhe një grua 18-vjeçare, si dhe dy djem 16-vjeçarë dhe një djalë 17-vjeçar. Gjithashtu janë identifikuar një burrë 18-vjeçar, një burrë 20-vjeçar dhe një burrë 31-vjeçar. Mes viktimave të reja janë edhe tre italianë 16-vjeçarë, një rumun 18-vjeçar, një francez 39-vjeçar dhe një turk 18-vjeçar, transmeton albinfo.ch.
Një ditë kombëtare zie është planifikuar për të premten, më 9 janar, njoftoi Guy Parmelin në një konferencë për shtyp të dielën. Një minutë heshtje është planifikuar në orën 14:00, gjatë së cilës do të bien të gjitha kambanat e kishave në të gjithë vendin, për një ceremoni përkujtimore në Crans-Montana.
Kantonet po organizojnë mbështetje psikologjike në shkolla, pasi mësimi do të rifillojë të hënën si zakonisht. Në Valais, shkollat në rajonin Haut-Plateau do të mbyllen të premten pasdite për ditën kombëtare të zie, ndërsa shkollat e tjera do të respektojnë një minutë heshtje.
Një hetim penal është hapur kundër menaxherëve të lokalit “Le Constellation” pas tragjedisë (40 të vdekur dhe 119 të plagosur, shumica rëndë), njoftuan së bashku policia kantonale dhe prokuroria publike e Valais të shtunën. Çifti akuzohet për vrasje nga pakujdesia, lëndime trupore nga pakujdesia dhe zjarrvënie nga pakujdesia. Vlen parimi i pafajësisë deri në vendim të formës së prerë.
Sipas gjetjeve fillestare dhe dëshmive, qirinj piroteknikë mund të kenë shkaktuar zjarrin vdekjeprurës. Hetimi do të shqyrtojë gjithashtu instalimin e shkumës akustike në tavan që u përfshi nga zjarri. Do të përcaktohet nëse ky material zëvendësues i zërit përmbushte standardet e sigurisë dhe nëse kontribuoi në tragjedi.