Identifikohen mbetjet mortore të Myrteza Dylhasit nga Gjakova, u rrëmbye gjatë luftës
Komuna e Gjakovës ka njoftuar se Instituti i Mjekësisë Ligjore të Kosovës ka gjetur dhe identifikuar mbetjet mortore të Myrteza (Skënder) Dylhasit, nga Gjakova, i cili ishte rrëmbyer gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Sipas njoftimit, ceremonia e rivarrimit të martirit Myrteza (Skënder) Dylhasi do të mbahet të premten, më 6 mars. Homazhet do të zhvillohen nga ora 12:00 deri në orën 13:00 në Pallatin e Kulturës “Asim Vokshi” në Gjakovë, ndërsa varrimi do të bëhet në orën 13:30 në Kompleksin Memorial në Çabrat.
“Më 27 mars 1999, tani i ndjeri Myrteza, së bashku me babanë e tij Skënder Dylhasi, me gjashtë anëtarë të familjes Qerkezi, dy fqinjët e familjes Jetishi dhe një anëtar të familjes Ymeraga, u morën nga forcat serbe, nga shtëpia e Halim Qerkezit në Gjakovë”, thuhet në njoftimin e komunës.
Instituti i Mjekësisë Ligjore të Kosovës ka bërë të ditur se mbetjet mortore janë gjetur dhe identifikuar pas procesit të ekzaminimit dhe verifikimit.