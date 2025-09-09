Identifikohen autorët e grafiteve në Bujanoc

09/09/2025 19:38

Kryetari i Bujanocit, Arbër Pajaziti, ka njoftuar se janë identifikuar autorët e grafiteve në këtë qytet.

“Nga Stacioni Policor në Bujanoc më konfirmuan se është arritur të identifikohen autorët e grafiteve me emrin e të dënuarit për krime lufte Ratko Mlladiq”, ka thënë Pajaziti në Facebook.

“Bëhet fjalë për tre persona: D.I, S.I dhe N.S, me dosje dhe aktivitete të dyshimta”.

Pajaziti tha se ndaj tyre tashmë ëshët iniciuar procedurë penale, dhe tregoi se si erdhi deri te identifikimi i tyre.

“U njoftova poashtu se ndaj tyre tashmë është inicuar procedurë penale ‘për dëmtim të pronës publike dhe nxitje të urrejtjes ndëretnike…’.

“Dua të njoftoj opinionin se deri tek identifikimi i autorëve erdhi pas bashkëpunimit të komunës me policinë lokale”.

“Më saktësisht, rezultati kulmoi pas një  video mesazhi që më kishte dërguar një qytetar”.

“Më pas reagimi i policisë ishte i shpejtë dhe për këtë meriton falenderime”.

“Po ashtu falenderime për qytetarin i cili paraqet shembullin se si duhet bashkëpunuar me institucionet për sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë neve”.

 

 

