Icardin e kërkojnë në Arabi, skuadra e Al-Taawoun bën ofertë zyrtare

Sulmuesi argjentinas ka marrë një ofertë nga një klub arab, nuk është Al-Ittihad e as Al Nassr, por është Al-Taawoun, shkruan Lajmi.net

Gazetari italian, Fabrizio Romano raporton se Icardi është një prej lojtarëve që po kërkohet me ngulmë nga ekipit arabe.

30-vjeçari fitoi titullin me Galatasarayn, kurse gjatë këtij sezoni zhvilloi 24 ndeshje shënoi 22 gola dhe bëri shtatë asiste./Lajmi.net/

Understand Al-Taawoun FC are set to make verbal proposal to Mauro Icardi. Deal at early stages but Saudi clubs are again on it. 🇸🇦🇦🇷 #transfers

Icardi was very happy at Galatasaray last season and no decision has been made. It will also depend on PSG. pic.twitter.com/7zWVPrt7wz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023