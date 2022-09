Icardi pran kalimit te Galatasaray Mauro Icardi mund të kalojë në Superligën e Turqisë. Lojtari i Paris Saint-Germain, Mauro Icardi mund t’i bashkohet skuadrës së Galatasaray, përcjell lajmi.net. Raportime të ‘Fanatik’ bëjnë të ditur se argjentinasi është shumë afër marrëveshjes personale me Galatan. Icardi akoma s’ka bërë asnjë paraqitje këtë sezon me PSG dhe duket se nuk do të ketë…