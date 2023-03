Ibrahimovic paraqitet me stil në konferencë: Unë nuk mendoj për të ardhmen, por për të tashmen Sulmuesi i Kombëtares së Suedisë, Zlatan Ibrahimovic ka folur sot në konferencë për media para dy ndeshjeve të muajit mars në fazën para-kualifikuese për Euro 2024. Ibrahimovic u paraqit me stil në konferencë me flokët e tij të gjata dhe dha deklarata interesante në lidhje me moshën e tij, shkruan Lajmi.net “Në moshën time nuk…