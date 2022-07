Ibrahimovic: Nëse dal në pension, futbolli vdes Zlatan Ibrahimovic ka folur në lidhje me pensionimin e mundshëm të tij. Pavarësisht që gjatë këtij viti Ibrahimovic do të mbush plotë 41 vjeç, ai duket se nuk e mendon pensionimin. Kur u pyet nga një fans se kur do ta lë futbollin, ylli suedez u përgjigj: “Kurrë. Nëse dal në pension, futbolli vdes!”, tha…