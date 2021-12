Ibrahimovic: Jemi të zhgënjyer për eleminimin nga LK, por do të luftojmë për të fituar Scudetton

‘Kuqezinjtë’ janë të parët në ligë pas 16 ndeshjesh, një pikë mbi Interin dhe dy pikë mbi Napolin.

Por shfaqjet në Itali nuk u përkthyen në skenën evropiane, pasi Milani u kthye në Ligën e Kampionëve për herë të parë në shtatë vjet.

Milan humbi 2-1 nga Liverpool të martën dhe Atletico Madrid u ngjit në vendin e dytë me një fitore ndaj FC Porto. ‘Kuqezinjtë’ kështu përfunduan në fund të grupit dhe mund të fokusohen vetëm në garat vendase.

Interi përfundoi i katërti në fazën e grupeve sezonin e kaluar dhe fitoi Scudetton për herë të parë në 11 vjet. Ka kaluar shumë kohë që kur Milani fitoi Scudetton e fundit në 2010-11 dhe Ibrahimovic ka premtuar se do të luftojë për titullin deri në fund.

“Jemi të zhgënjyer për daljen nga Liga e Kampionëve, na vjen shumë keq, por do të luftojmë për të fituar Scudetton”, tha Ibrahimovic për ‘Radio Deejay’. “Ne do të bëjmë gjithçka për ta fituar dhe nuk do të dorëzohemi.

“Në dështim ka edhe sukses, ne do të rritemi dhe do të fitojmë përvojë.”

Milani vazhdon kundër Udineses, i cili luan ndeshjen e parë me një trajner të ri në krye, në Serie A këtë fundjavë. /Lajmi.net/