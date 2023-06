Ibrahimovic do të largohet nga Milani Siç konfirmohet nga gazetari i njohur, Fabrizio Romano, Zlatan Ibrahimovic ka vendosur të largohet nga Milani. Ibrahimovic do të largohet nga Milani për shkak se i skadon kontrata në fund të këtij muaji, dhe kontrata e tij nuk do të rinovohet, transmeton lajmi.net. Legjenda e “Rossonerëve” do t’i jap lamtumirën e fundit klubit dhe tifozëve…