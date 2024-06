Ibrahimi nga AKK: Me Osmanin kemi biseduar për problemet që s’po mundemi me i zgjidhë me Qeverinë Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi ka thënë se në takimin e djeshëm me presidenten, Vjosa Osmani përveç temës qendrore për dhunën në familje kanë diskutuar edhe për problemet që nuk po mundën me i zgjidhë me Qeverinë e Kosovës. Sipas tij, këto probleme datojnë më herët dhe nuk kanë arritur që…