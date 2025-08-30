Ibrahimi: Komunat humbasin miliona euro grante, po privohen nga mjete jetike për shkak të nivelit qendror
Asociacioni i Komunave të Kosovës deklaron se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është fajtore për humbjen e miliona euro grantesh nga BE-ja. Kryetari i AKK-së, Sazan Ibrahimi, thotë se tashmë ka informata të konfirmuara se Komisioni Evropian ka refuzuar përfundimisht aplikimin e dorëzuar nga MAPL-ja. Sipas tij, kjo u bë për shkak se dokumenti…
Lajme
Asociacioni i Komunave të Kosovës deklaron se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është fajtore për humbjen e miliona euro grantesh nga BE-ja.
Kryetari i AKK-së, Sazan Ibrahimi, thotë se tashmë ka informata të konfirmuara se Komisioni Evropian ka refuzuar përfundimisht aplikimin e dorëzuar nga MAPL-ja.
Sipas tij, kjo u bë për shkak se dokumenti nuk ka përmbushur kriteret dhe standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Ibrahimi pohon se si rezultat i këtij dështimi, komunat e Kosovës do të mbeten pa përkrahje në fonde të konsiderueshme, duke humbur deri në 12 milionë euro për skemën e Grantit të Performancës, mjete që ishin të dedikuara për komunat dhe qytetarët e Kosovës.
“Ky është një sinjal shumë shqetësues. Komunat po privohen nga mjete jetike për shkak të mungesës së përgatitjes dhe profesionalizmit në nivel qendror. Refuzimi nga Komisioni Evropian nuk është thjesht një humbje financiare, por edhe një paralajmërim serioz për mënyrën se si qeverisja qendrore po menaxhon raportet me donatorët ndërkombëtarë,” tha Sazan Ibrahimi
Ai shtoi se AKK ka kërkuar vazhdimisht sqarime nga MAPL lidhur me këtë situatë, por deri më tani nuk është dhënë asnjë përgjigje zyrtare.
“Kjo mungesë transparence e lë qeverisjen lokale në terr për një çështje me pasoja të mëdha për komunat.
Kërkojmë llogaridhënie të menjëhershme, transparencë të plotë dhe rishikim urgjent të mënyrës se si trajtohen interesat e komunave në raport me BE-në dhe donatorët tjerë. Komunat nuk duhet të mbeten peng i papërgjegjësisë institucionale” shtoi Ibrahimi për Indeksonline.