Ibra kishte pësuar një aksident rrugës për në Sanremo, një tifoz i Milanit i doli në ndihmë

Zlatan Ibrahimovic është duke bashkë-prezentuar në Festivalin e Muzikës italiane, Sanremo, transmeton lajmi.net.

Ai para ndeshjes me Udinesen ishte nisur për në Sanremo nga Milano. Por një gjë e pa pritur kishte ndodhur. Ibra kishte pësuar aksident me makinën e tij dhe rrezikonte që të mos paraqitej në spektakël në kohën e paraparë.

Por, aty pari ishte një tifoz i Milanit, i cili po ngiste një motoçikletë dhe e ftoi Ibran të vijë me të. Ibrahimovic ka postuar një video të shkurtër ku shihet se është në ulësen e pasme të një motoçiklete rrugës për në Sanremo.

Suedezi e konfirmoi aksidentin në spektakël, ku tregoi se ai kishte bërë aksident por nuk u vonua.

“Nëse Ibra nuk mund të shkojë në festival, atëherë festivali vjen tek Ibra”, tha Ibrahimovic./Lajmi.net/

Ibrahimović arrives at the Sanremo festival and explains why he’s late:

“There was an accident on the motorway.After three hours in the car I told my driver to open the door to let me out.I stopped a motorcyclist and asked him, can you take me to Sanremo?”pic.twitter.com/tai4x0CK84

