Ibra bën gjest të shëmtuar në ndeshjen e tij te fundit te LA Galaxy

Ata janë mundur në sfidën e Play Off me rezultat 5:3 nga Los Angeles, në një ndeshje jashtëzakonisht drithëruese, me tetë gola të shënuara.

Fundi i ndeshjes nuk i mirë për Zlatan Ihrahimovic, i cili bërë një gjest të shëmtuar pas një provokimi nga tifozët.

I inatosur me humbjen e duke mos mundur të duronte këtë provokim, Ibrahimovic kapi organin gjenital duke ia drejtuar tifozëve, përcjell lajmi.net.

Kjo humbje shënon fundin e Ibrahimovic te LA Galaxy, pasi suedezi përfundon kontratën me amerikanët në muajin dhjetor./Lajmi.net/