Ibishi: Të merren seriozisht kërcënimet për sulme, sektori i sigurisë është funksionalizuar

Ibishi tha se kjo është kërcënim jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin.

Madje, ai tha se akte të tilla terroriste mund të shpien në konflikte ndër etnike në katër komunat në veri që mund të jenë pjesë e luftës hibride të rusëve.

“Këto janë paralajmërime të hershme qe në një formë paraqesin rreziqe jo vetëm për Kosovën, por edhe gjithë Ballkanin nga kthimi i personave që janë dërguar në organizata terroriste edhe në Kosovë. Jo vetëm Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe Agjencioni i Inteligjencës në një formë po paralajmërojnë mundësinë që në vendet ku ka përqendrim, më të madh të popullatës sidomos tash në kohën e festave para vitit të ri që mund të ketë akte terroriste edhe në vendet e grumbullimit poashtu edhe konflikte ndër etnike në katër komunat në veri që mund të jenë pjesë e luftës hibride të rusëve”, tha ai për Ekonomia Online.

Sipas Ibishit, Policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e ndonjë sulmi terrorist në Kosovë.

“Sektori i sigurisë në Kosovë është funksionalizuar në Kosovë dhe vepron edhe në mënyrë parandaluese edhe në mënyrë të reagimit. Por duhet pasur parasysh se informacioni i duhur në këtë rast nga Agjencia profitabile e shtetit nga aleatë tonë strategjik duhet të merret seriozisht”.

“Policia e Kosovës ka marrë masa të menjëhershme me qëllim që edhe në disa vende që janë paralajmëruar caqe të mundshme të veprimit që të parandalohet nëse do të ketë ndonjë akt terrorist”.

Përderisa ambasada amerikanë në Prishtinë gjatë së hënës këto paralajmërime nuk i ka konsideruar si risi.

Zëdhënësi i Ambasadës Eric Brassil, tha se kjo nuk është diçka e re, as në Kosovë e as në Ballkan në përgjithësi, duke shtuar se janë në komunikim me Policinë e Kosovës për çdo gjë.

“Ambasada e ShBA-së monitoron kërcënimet lokale për të garantuar sigurinë e punonjësve tanë dhe qytetarëve amerikanë që jetojnë në Kosovë. Për këtë arsye jemi në komunikim të vazhdueshëm me Policinë e Kosovës. Ne nuk ishim një nga misionet/ambasadat që paralajmëruan punonjësit tanë dhe/ose qytetarët amerikanë për këtë kërcënim të veçantë dhe nuk kemi plane ta bëjmë këtë momentalisht”.

“Gjuha në lidhje me aktivitetin e mundshëm terrorist në Ballkan ka qenë në faqen e internetit për shumë muaj. Kjo nuk është e re. në fakt, të hënën e kaluar, më 22 nëntor, këshillimi i udhëtimit zbriti nga ‘Mos udhëto’ në ‘Rikonsideroni udhëtimin’. Kjo kryesisht nxitet nga të dhënat nga CDC në lidhje me rrezikun e Covid-19 për amerikanët që mund të udhëtojnë në Kosovë”.