​Ibishi: Nuk do të këtë tensionim të situatës në veri Pas mesnate pritet të fillojë implementimi i marrëveshjes për dokumente në kufijtë mes Kosovës dhe Serbisë. Nuredin Ibishi, njohës i sigurisë, thotë se nuk do të ketë tensionim të situatës në veri. “Mendoj që nuk do të ketë situatë të tensionuar dhe do të shkojë ashtu siç duhet, edhe pse edhe më herët qytetaret e…