Ia vodhi armën të dashurit dhe shtiu me të, policia arreston gruan në Prishtinë Policia e Kosovës ka njoftuar se është arrestuar e dyshuara femër në Prishtinë, e cila pas një mosmarrëveshje verbale ia kishte vjedhur armën e zjarrit të dashurit të saj, viktimës mashkull dhe në shenjë revolte kishte shkrepur një fishekë. Arma me 9 copë fishekë është konfiskuar, ndërsa e dyshuara me vendim të prokurorit është dërguar…