Ia shkatërruan varrin, deklarohet motra e Fatmir Haklajt: Edhe të vdekur ia keni frikën

Është një nga historitë më të njohura në mbarë Shqipërinë dhe jo vetëm.

Bëhet fjalë për Haklajt e Tropojës, që së fundi janë bërë protagonist. Kjo pasi, persona të panjohur kanë shkatërruar varrin e Fatmir Haklajt, përcjell lajmi.net.

Ka qenë vet motra e tij, Zylfie Haklaj, që përmes faqes “Haklajt e Tropojës” kritikoi sulmuesit, duke thënë se edhe për së vdekuri, po ia kanë frikën.

“Ju po ngelshi tanë kohën në Kodër të varrezave tona se edhe të vdekur jau keni frigën a mos po cohen. Na e kena ditë qedo ti prishni dhe me qellim i kena punue me ditë të saktë kush merret me këto punë. Hajrin ja pafshi punës”, shkruan ajo.

Më poshtë edhe postimi i plotë: