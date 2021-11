Ia pau ‘sherrin’ Beatrix, Kledi merr një ‘vendim’ brenda shtëpisë

Kjo për faktin se situata me Beatrix i cili pak a shumë i shprehu pëlqimin e dërgoi në nominim me votat e publikut, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, ai ka marrë një vendim që të mos merret me më femrat aty.

Ditën e nëserme, Kledi e ka nisur rutinën e tij me ushtrime fizike duke vrapuar rreth pishinës dhe nuk i ka bërë thirrje askujt, madje as Arjolës me të cilën e kryente këtë rutinë ushtrimesh.

Këtë gjë e ka dalluar edhe vetë, Arjola e cila nuk është se ka tentuar t’i bashkohet, duke e lënë të qetë dhe vetëm.

/Lajmi.net/