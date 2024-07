Ia ndaloi veprimtarinë mësueses me mbulesë – Shpallet fajtor drejtori i shkollës në Reshtan të Suharekës Gjykata Themelore në Prizren e ka shpallur fajtor drejtorin e shkollës fillore “Flamuri i Arbërit” në fshatin Reshtan të Suharekës, për veprën penale “shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës se Kosovës” nga neni 190 parag.4 lidhur me parag.2 dhe 1 të KP-së. I akuzuari, Liman Bytyçi është dënuar me …