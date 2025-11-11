“Ia kemi falë zemrat Mitrovicës” – Me melodi emocionues, Peci e publikon videon e përqafimit me Kurtin

Faton Peci ka publikuar një video me Albin Kurtin, ku ky i fundit shkoi për ta vizituar pas fitores në Mitrovicës. Peci ka thënë se zemrat ia kanë falë Mitrovicës. "Dy zemrat tona, të dyjat, ia kemi falë Mitrovicës", ka shkruar Peci.

11/11/2025 21:09

Faton Peci ka publikuar një video me Albin Kurtin, ku ky i fundit shkoi për ta vizituar pas fitores në Mitrovicës.

Peci ka thënë se zemrat ia kanë falë Mitrovicës.

“Dy zemrat tona, të dyjat, ia kemi falë Mitrovicës”, ka shkruar Peci.

