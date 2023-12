Ia huq keq Përparim Rama, mendon se Stambolli është kryeqytet i Turqisë Kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama, së bashku me nënkryetarin Alban Zogaj, kanë vizituar sot Stambollin, e ku takim kanë pasur edhe me kryetarin Ekrem Imamoglu. Megjithatë, Rama ia ka huqur keq, duke e cilësuar qytetin e Stambollit kryeqytet të Turqisë, shkruan lajmi.net. “Gjatë takimit me kryetarin e Stambollit, Ekrem İmamoğlu biseduam për shtimin…