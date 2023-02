Ia huç Dea e “BBVA”, thotë se Kosova kufizohet me Greqinë Banorët e “Big Brother VIP Albania” ditën e djeshme janë përgjigjur në disa pyetje në një lojë nga “Vëllai i Madh”. Njëra nga pyetjet ishte se me kë kufizohet Kosova, shkruan lajmi.net. Teksa po përgjigjej Maestro, ka habitur me përgjigjen Dea Mishel. Ajo në prapavijë dëgjohet duke thënë me Greqinë. E të shumta ishin komentet…