Ia hakuan Instagramin, Kinsey ‘hakmerret’ duke i ‘çmendur’ të gjithë me këtë video

Modelja amerikane u bë emri më i komentuar në mediat rozë për shkak të paraqitjes së papritur në fushë në ndeshjen e së shtunës në mes të Tottenham-Liverpool që po mbahej në Madrid, shkruan lajmi.net.

Kinsey Wolanski u fut në fushë në pjesën e parë të ndeshjes, kështu duke bërë që të ndërpritet gjithçka dhe të gjithë t’i kthejnë sytë nga ajo.

Biondia seksi hyri me qëllim të reklamimit të faqes ‘Vitaly Uncensored’, e cila është e themeluar nga i dashuri i saj Vitaly Zdorovetskiy.

Më pas për 13 orë arriti më shumë se 2 milionë ndjekës në Instagram por fatkeqësisht llogaria e saj në këtë rrjet social u hakua.

Pavarësisht kësaj Kinsey ka ardhur me një video në Twitter me të cilën i ka ‘çmendur’ ndjekësit e saj.

Pranë postimit ajo ka treguar se ndihet e emocionuar pasi fitoi më shumë se 2 milionë ndjekës brenda natës dhe më pas Instagrami i saj u hakua.

Kinsey Wolanski shihet joshëse duke vrapuar në palestër./Lajmi.net/

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked…… just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019