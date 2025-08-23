“Ia bëra mirë, nuk pendohem për asgjë”/ Shqiptari që vrau gruan në Greqi trondit me fjalët

Fjalët e autorit 40-vjeçar të vrasjes së grave në Volos, Pandeli Nakoleci, menjëherë pas arrestimit të tij nga oficerët e policisë, janë tronditëse! Sipas informacionit nga mediat greke, burri, dukshëm i rraskapitur pas 29 orësh i fshehur 200 metra larg shtëpisë, sapo iu vunë prangat, iu drejtua oficerëve të policisë duke thënë: “Ia bëra mirë,…

Lajme

23/08/2025 23:20

Fjalët e autorit 40-vjeçar të vrasjes së grave në Volos, Pandeli Nakoleci, menjëherë pas arrestimit të tij nga oficerët e policisë, janë tronditëse!

Sipas informacionit nga mediat greke, burri, dukshëm i rraskapitur pas 29 orësh i fshehur 200 metra larg shtëpisë, sapo iu vunë prangat, iu drejtua oficerëve të policisë duke thënë: “Ia bëra mirë, e meritonte, nuk pendohem për asgjë” .

Këto deklarata cinike nga autori i krimit kanë shkaktuar zhgënjim, pasi konfirmojnë ftohtësinë me të cilën ai e pranoi aktin e tij, duke këmbëngulur se nuk ndien asnjë pendim për vrasjen e gruas së tij 36-vjeçare.

Artikuj të ngjashëm

August 23, 2025

Shukri Buja: Banulla, bashkë drejt fitores

Lajme të fundit

Levante e ndezi, Barcelona e fiku – përmbysje spektakolare nga katalanasit

​Sophie Turner: Gjithmonë i mashtroj burrat, më jep fuqi

Shukri Buja: Banulla, bashkë drejt fitores

Inflacioni në rritje – ushqimi dhe energjia po i ngrejnë kostot e jetesës