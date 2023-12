I zuri vendin në 11-she, Ramsdale “shkrihet” së qeshuri me gabimin e bashkëlojtarit të tij në takimin Luton – Arsenal

Arsenali ka shënuar fitore të madhe dhe të vështirë njëkohësisht kundër Lutonit, në kuadër të javës së 15-të në elitën e futbollit anglez.

Arsenali triumfoi 3:4 ndaj Lutonit, në stadiumin Kenilëorth Road, në një ndeshje me shumë kthesa në rezultat, shkruan lajmi.net.

Një detaj që po komentohet shumë në rrjetet sociale, ndodhi kur Luton përmbysi rezultatin 3:2 në pjesën e dytë.

Barkley në minutën e 57-të shënoi, edhe pas lëshimit të portierit titullar të Arsenalit, Raya që topi i goditur shkoi mes duarve të tij dhe u ndal në rrjetë.

Kamerat kapën momentin kur portieri i parë i Arsenalit, Ramsdale qeshte nga stoli për gabimin e bashkëlojtarit të tij. Ai u ndal sapo pa që kamera ishte fokusuar tek ai.

Ramsdale stops laughing at Raya when the camera pans to him lmao😂😭😭pic.twitter.com/wpoW1ADEt0 — AJ🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@AJMUFC10) December 5, 2023



Ndryshe, Arsenali me këtë fitore vazhdon lidershipin me 36 pikë. Luton është në pozitën e 17-të me 9 pikë./Lajmi.net/