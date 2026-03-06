I vjen radha të flasë Hekuran Murati si jurist për Dekretin e Presidentes: Thirret në diçka që nuk ekziston

06/03/2026 21:28

Ministri i Financave, Hekuran Murati, i ftuar në Pressing ka komentuar dekretin e presidentes Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit, duke thënë se dekreti në fjalë është ‘’rishkrim i Kushtetutës’’.

Murati, ka deklaruar edhe se ‘’nuk ka pasojë juridike’’ që thotë se bëhet shpërndarja e Kuvendit nëse kalohet afati 30 ditësh.

‘‘Në atë paragraf nuk është se ka ndonjë pasojë juridike apo kushtetuese për sa i përket tejkalimit të atij afati. KY dekret përben tejkalim, dhe është rishkrim i Kushtetutës, pra thirret në diçka që nuk ekziston. Sepse nuk ka pasojë juridike që thotë se me automatizëm shpërndahet kuvendit nëse tejkalohet ky afat’’, ka thënë ai mes tjerash.

