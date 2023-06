“I vetmuar dhe pa miqë për gjendjen në veri”, Kurti gjen kohë të merret me studentët e huaj

Qeveria e Kosovës me një komunikatë për media, ka njoftuar se shefi i Qeverisë Albin Kurti, ka pritë në takim disa studentë nga vende të ndryshme të botës.

Ata kanë folur për tema të ndryshme shkruan lajmi.net.

Njoftimi i plotë nga Qeveria:

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka takuar sot për një bashkëbisedim një grup studentësh nga Universiteti i Amsterdamit nga 14 shtete të botës, të cilët janë duke e zhvilluar një vizitë studimore në Kosovë.

Kryeministri Kuri i falënderoi studentët për vizitën studimore që po ia bëjnë Kosovës dhe interesimit që kanë shfaqur për vendin tonë.

Duke folur për qeverisjen e gjertanishme, ai tha se këto dy vite kanë qenë dy vite të rritjes dhe luftës kundër korrupsionit.

Gjatë bashkëbisedimit u piketuan përmirësimet e dukshme në luftimin e korrupsionit, sundimin e ligjit, lirive civile dhe zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Kryeministri vuri në pah se të gjitha këto progrese janë të evidentuara nga raportet ndërkombëtare të Transparency International, Ëorld Justice Project, Freedom House e Reporterëve pa Kufij.

Njëkohësisht, kryeministri përmendi edhe progresin ekonomik gjatë qeverisjes së deritanishme, duke shtuar se të hyrat tatimore janë rritur për 2/3 dhe investimet e huaja janë dyfishuar.

Kryeministri veçoi se në buxhetin e këtij vitit vëmendje e veçantë i është dhënë katër fushave: Shëndetësisë, arsimit, bujqësisë dhe mbrojtjes.

Ndër të tjera, kryeministri Kurti para studentëve, një grup prej mbi 25 persona, foli edhe për zhvillimet e fundit në vend, me theks te situata në katër komunat në veri të vendit dhe për raportet me Serbinë, agresionin e ditës së mërkurë me rastin e rrëmbimit të tre policëve të Kosovës nga forcat serbe, procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE, dhe për Marrëveshjen Bazike dhe Aneksin e saj. Ai gjithashtu iu është përgjigjur pyetjeve dhe kureshtjes së studentëve./Lajmi.net