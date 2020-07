I thonë “ke dështu”, Getinjo ua mbyll gojën komentuesve

Në krahasim me Mozzik, Getinjo nuk publikon shumë shpesh projekte të reja muzikore, shkruan lajmi.net.

Përmes një postimi në InstaStory, reperi tha se nuk punon asnjëherë me qenë në qendër të vëmendjes, por në këtë kohë ka jetuar pa stres.

“Pom quditin do komente “k deshtu, sun po dhez, ke ra shum”. Un skom punu per me dhez edhe me kon n’qender tvemendjes kto 2,3 vjet e fundit. Perqef skom punu, kom jetu me krejt t’mirat pa stress pa komplikime. Qesi tipi jom un, kthehna kur t’du hehe edhe ju qudis. Mos i jepni zor se Ghetto, yung Ghetto, Getinjo gjith e ka sill edhe gjith ka me sill”, shkruan ai.

Kujtojmë se “P9” titullohet projekti i fundit muzikor nga Getinjo, i cili përmban tekst eksplicit. /Lajmi.net/