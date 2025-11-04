“I thashë Kurtit mos u bëj peng i posteve”, Limaj zbulon ofertën e refuzuar
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj në ”Click” të RTV21 tha se në ditën e parë të negociatave ai ia kishte ofruar Kurtit 3 vota pa asnjë obligim, marrëveshje apo post qeverisës.
Megjithatë, Vetëvendosja nuk i shfrytëzoi ato vota për të formuar qeverinë, duke treguar mungesë pjekurie politike dhe dëshirë për të shmangur përgjegjësinë ndaj vendit.
Limaj theksoi se Nisma ishte e gatshme të mbështeste qeverinë e Kurtit deri në parlament, pa marrë poste, por kjo nuk u mor parasysh.
“Zotit Kurtit, në ditën e parë ia kam dhënë 3 vota pa pasur asnjë obligim ndaj Nismës dhe pa asnjë marrëveshje, pa poste. I kam ofruar gatishmërinë e Nismës që ta votojë qeverinë e tij të pakicës pa marrë pjesë në qeveri dhe pa marrë asnjë post, pa biseduar. Kështu i kam thënë që nga dita e parë: çfarë po kërkoni nga unë, votat apo partneritet? Nëse jeni të interesuar vetëm për votat e Nismës, i keni, pa asnjë obligim ndaj nesh. Nuk dua që kryeministri të jetë në siklet për 3 vota; ne jemi të gatshëm t’i japim ato. Kam qenë i bindur që votat tona nuk duhet të provokojnë zgjedhje, por të forcojnë zgjidhjen për vendin, jo për kryeministrin.
Nëse doni partneritet, kjo është temë tjetër. Për partneritetin, si na shihni ne? Unë i kam thënë Kurtit se nuk jam i interesuar të futem në qeveri. Ne jemi të gatshëm për partneritet deri në parlament, duke mbështetur qeverinë e tij. Takimi im i parë pas zgjedhjeve, më 9 shkurt, ka qenë me kreun e PDK-së; kam qenë i interesuar për një qeveri të ish-opozitës. I thashë edhe atij se nuk dua të jem pjesë e qeverisë dhe nuk kam pasur asnjë rezultat për përpjekjet për një qeveri nga ish-opozita” tha Limaj.