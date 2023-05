I thanë se Kiara e shfrytëzon, Luizi: Na lini ta shijojmë këtë dashurinë tonë “Post Big Brother VIP Albania”, po mbahet me debate të ashpra sonte. Luizi u pyet lidhur me llafet që kinse Kiara e ka shfrytëzuar, shkruan lajmi.net. Ai tha se gjërat nëse janë jo të vërteta do të shihen në vijim. Këngëtari kërkoi që të i lëjnë ta shijojnë dashurinë e tyre. Sipas tij e gjitha…