I tha se kishte aftësi fetare shëruese, ia mori 10 mijë franga, e shantazhoi me video në Facebook: Kërkohet paraburgim për të dyshuarin në Gjakovë

Prokuroria Themelore në Gjakovë me një komunikatë për media kanë njoftuar se kanë kërkuar paraburgosjen e një personi.

Sipas tyre ai dyshohet se duke u thirrur në mjeksi fetare, i kishte marrë mijëra franga një personi, e cila e kishte vajzën të sëmurë, shkruan lajmi.net.

Po ashtu i dyshuari duke tentuar të përfitojë kundërligjshëm kishte kanosur personin në fjalë, gjoja se do të zbulonte lidhjen jashtëmartesore, dhe për këtë ai i ka kërkuar të holla asaj.

Kur viktima kupton se ishte pre e mashtrimit, refuzon të ja jap paratë, ndërsa i dyshuari me anë të një llogarie në rrjete sociale i dërgon asaj të gjitha fotot dhe videot e bashkëshortit të saj.

Njoftimi i plotë nga prokuroria:

Kërkesë për paraburgim ndaj një të pandehuri për veprat penale mashtrimi dhe shantazhi

Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh nga Gjykata Themelore në Gjakovë, ndaj të pandehurit me inicialet A.B.

Sipas kërkesës së Prokurorisë, i pandehuri A.B., me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore përmes paraqitjes së rreme të fakteve, e mashtron dhe e vë në lajthim personin tjetër, duke e nxitur të veprojë në dëm të pasurisë së saj dhe atë të dëmtuarën A.H., në atë mënyrë që pasi e dëmtuara e kishte vajzën e sëmurë, e njëjta bie në kontakt me të pandehurin dhe prezantohet si person me aftësi fetare shëruese. Në emër të këtij shërimi e dëmtuara i dërgon vazhdimishtë të holla përmes agjencionit të transfereve në shumën prej 10,000.00 Franga.

Gjithashtu i pandehuri me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, e kanos personin, se do të zbulojë lidhjen e tyre jashtëmartesore, dhe për këtë i kërkon të holla duke e tërhequr pensionin e Zvicrës dhe të ja sjell të pandehurit. Kur e dëmtuara kupton se është viktimë e mashtrimit dhe refuzon t’i dërgojë më të holla, i pandehuri, me llogari falso, i dërgon të gjitha fotot dhe videot bashkëshortit të saj, përmes rrjetit social Facebook.

Këto veprime formojnë dyshimin se i pandehuri ka kryer veprat penale “Mashtrimi” nga neni 323 paragrafi 1 i KPRK-së, si dhe veprën penale “Shantazhi” nga neni 329 paragrafi 2 i KPRK-së./Lajmi.net