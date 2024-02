I shkaktoi plagë me thikë një personi në Deçan: Kapet i dyshuari dhe dërgohet në mbajtje

Gjatë ditës së djeshme pas një konflikti verbal e më pastaj edhe fizik në Deçan, një person mbeti i lënduar nga një mejt i mprehtë.

Lajmin fillimisht e dhanë policia në raportin e saj ditor, dhe se dorasi ishte në arrati, shkruan lajmi.

Gjatë ditës së sotme policia në rrjete sociale njoftoi se i dyshuari për “tentim vrasje” është arrestuar.

Ata thanë se për ta kapur të dyshuarin ata kishin bërë një punë intensive.

Me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë nga policia:

Arrestohet i dyshuari për vepër penale “Vrasje nё tentativë”

Drejtoria Rajonale e Policisë, Stacioni Policor Deçan, me datë 11. shkurt 2024 rreth orës 22:40, është informuar se në rrugën “ Haki Povataj ” në Deçan ka ndodhur një incident.

Policia menjëherë iu ka përgjigjur vendit te ngjarjes dhe me të arritur në atë lokacion kanë kuptuar se gjatë përleshjes i dyshuari e kishte lënduar viktimën me mjetë të mprehtë ( Brisk) me ç ‘rast i kishte shkaktuar lëndime trupore dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Viktima është dërguar për tretman mjekësorë në Spitalin Rajonal në Pejë.

Pas një pune intensive nga hetuesit rajonal me datë 12. shkurt. 2024 kanë arritur ta identifikojnë dhe arrestojnë të dyshuarin:

E. B. i lindur me 1978.

Pas intervistimit të të dyshuarit në prezencën e Avokatit mbrojtës, me urdhër të Prokurorit shtetit i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh./Lajmi.net