I sanksionuari Dodik takohet me Putinin në Rusi

Presidenti i entitetit boshnjak Republika Srpska (RS) Milorad Dodik, i cili është në listën e sanksioneve të SHBA-së dhe Britanisë së Madhe, u takua me Presidentin e Rusisë Vladimir Putin në Republikën e Tatarstanit, e cila është pjesë e Rusisë, raporton Radio-Televizioni Republika Srpska.

Ende nuk ka informacione se çfarë u diskutua.

Për shkak të pushtimit rus të Ukrainës që filloi më 24 shkurt 2022, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Britania e Madhe dhe aleatët e tyre kanë vendosur një sërë sanksionesh kundër Rusisë që, ndër të tjera, synojnë ekonominë dhe sistemin financiar.

Ky është takimi i katërt i Dodik me Putinin që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës dhe biseda e tyre e dhjetë që nga viti 2014.

Dodik dhe Putin u takuan për herë të fundit në maj 2023, kur Dodik tha se “Republika Srpska mbetet pro-ruse, anti-perëndimore dhe anti-amerikane”.

Zyra e Përfaqësuesit të Lartë (OHR) në BiH, me rastin e takimit të Dodik me Putin, i tha Radios Evropa e Lirë (RSE) se “BiH ka marrë përsipër të ndjekë udhëzimet e sigurisë dhe politikës së jashtme të BE-së”, si vend kandidat. për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE).

“Kjo përjashton bashkëpunimin me vendet që janë nën sanksione, si dhe takimet personale me krerët e atyre vendeve”, thekson OHR.

Presidenti i Bosnjës dhe Hercegovinës entiteti Republika Srpska është një nga zyrtarët e paktë që është takuar me zyrtarë rusë dhe bjellorusë që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës.

Ai mbërriti në Kazan, kryeqytetin e Tatarstanit, pas një vizite dy-ditore në Bjellorusi, ku më 19 shkurt u takua me presidentin e vendit Alexander Lukashenko, i cili u sanksionua nga Bashkimi Evropian në vitin 2020 për shkak të parregullsive zgjedhore në të cilat ai ka qeverisur. për gati tre dekada.

Në kryeqytetin e Tatarstanit po zhvillohet një turne i teknologjisë së lartë dhe shumë sportive në nivel ndërkombëtar, i quajtur “Future Games”, i cili mbledh rreth dy mijë pjesëmarrës.

Megjithatë, retorika pro-ruse dhe afërsia me liderët rusë nuk tregojnë ndonjë përfitim konkret për RS-në. Investimet nga 27 vendet anëtare të bllokut të BE përbëjnë 64 përqind të totalit të investimeve të huaja në BiH, ndërsa investimet ruse arrijnë në më pak se katër përqind.

Në RS, Rusia është e pesta në listën e investitorëve, pas fqinjëve të Serbisë, Italisë, Austrisë dhe Britanisë së Madhe.

Disa projekte të mëdha, të cilat qeveria e RS-së i nisi në këtë ent me kompanitë dhe oligarkët rusë, çuan në humbje shumë milionëshe.

Ndër to janë rivitalizimi i pasuksesshëm i fabrikës së aluminit Biraç në Zvornik, me kompaninë e oligarkut rus Vladimir Romanov, ndërtimi i dështuar i termocentralit Ugljevik dhe hidrocentralit “Mrsovo” në lumin Lim në komunën Rudo. si shitje e industrisë së naftës në këtë subjekt tek kompania shtetërore ruse Zarubrezhneft.

Baza më e fortë e Rusisë në BiH është në industrinë e naftës, veçanërisht në Optima Group, kompania më e madhe e naftës në BiH, në pronësi të Zarubezhneft, një kompani shtetërore ruse e ngarkuar me operacionet e naftës jashtë vendit.