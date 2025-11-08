I rrahu prindërit e tij dhe i largoi nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Drenas

Një person është arrestuar në Drenas pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht prindërit e tij e më pas i ka larguar nga shtëpia. Ngjarja ka ndodhur mbrëmë, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje. “Gllogoc 07.11.2025 – 20:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se ka sulmuar fizikisht prindërit e tij të cilët…

Lajme

08/11/2025 08:42

Një person është arrestuar në Drenas pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht prindërit e tij e më pas i ka larguar nga shtëpia.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmë, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Gllogoc 07.11.2025 – 20:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se ka sulmuar fizikisht prindërit e tij të cilët edhe i ka larguar nga shtëpia. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, tha policia në raportin 24-orësh.

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2025

Aksidenti i rëndë në Vrellë, Spitali i Pejës: Kemi pranuar 9...

Lajme të fundit

Aksidenti i rëndë në Vrellë, Spitali i Pejës:...

Arrestohen dy persona për të shtëna me armë...

Policia i gjen bombë, armë dhe kokainë qytetarit në Prishtinë

Votohet në 18 komuna, mbi 1 milion e...