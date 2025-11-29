I riu rrezikon jetën për të festuar 28 Nëntorin, ngjitet në shtyllë të tensionit të lartë për ta vendosur flamurin

Një i ri në fshatin Bubq të Fushë Krujës zgjodhi të festojë 28 Nëntorin në një mënyrë të rrezikshme. Ai u ngjit në shtyllën e lartë të tensioni për të vendosur një flamur kuqezi. I riu hipi në një shtyllë te tensionit të lartë i palidhur, ndërkohë që me vete mbante dy flamuj kuqezi. Pasi…

29/11/2025 10:30

Një i ri në fshatin Bubq të Fushë Krujës zgjodhi të festojë 28 Nëntorin në një mënyrë të rrezikshme.

Ai u ngjit në shtyllën e lartë të tensioni për të vendosur një flamur kuqezi.

I riu hipi në një shtyllë te tensionit të lartë i palidhur, ndërkohë që me vete mbante dy flamuj kuqezi. Pasi ngjitet në majë të shtyllës, ai puth flamurin dhe e fikson në lartësi dhe më pas bën simbolin e shqiponjës me duar dhe ngjitet komplet sipër shtyllës duke hapur krahët.

Videoja më pas u publikua në rrjetet sociale.

