I riu rrezikon jetën për të festuar 28 Nëntorin, ngjitet në shtyllë të tensionit të lartë për ta vendosur flamurin
Një i ri në fshatin Bubq të Fushë Krujës zgjodhi të festojë 28 Nëntorin në një mënyrë të rrezikshme.
Ai u ngjit në shtyllën e lartë të tensioni për të vendosur një flamur kuqezi.
I riu hipi në një shtyllë te tensionit të lartë i palidhur, ndërkohë që me vete mbante dy flamuj kuqezi. Pasi ngjitet në majë të shtyllës, ai puth flamurin dhe e fikson në lartësi dhe më pas bën simbolin e shqiponjës me duar dhe ngjitet komplet sipër shtyllës duke hapur krahët.
Videoja më pas u publikua në rrjetet sociale.