Një 31-vjeçar është vënë në pranga nga Policia e Tiranës pasi akuzohet se kreu marrëdhënie seksuale me dhunë me një vajzë 26-vjeçare.

Ngjarja e rëndë ndodhi në zonën Kamzës në Tiranë, ku efektikët e komisariatit nr.5 vunë në pranga shtetasin me inicialet A.SH.

31-vjeçari është arrestuar në kushtet e flagrancës, ndërsa tashmë duhet të përgjigjet për akuzën e rëndë.

“Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 5 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit A. Sh., 31 vjeç, pasi ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase 26-vjeçare”, bën me dije policia.